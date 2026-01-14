El Gobierno nacional declaró hoy como organizaciones terroristas a las facciones de la Hermandad Musulmana con presencia en Líbano, Egipto y Jordania, mediante una resolución adoptada en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento.

La medida fue anunciada por la Oficina del Presidente y establece la incorporación de estas filiales al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), conforme a la normativa nacional vigente.

“La decisión, impulsada por el presidente Javier G. Milei y adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional”, señaló el comunicado oficial.

Según se detalló, esos informes incluyen “actos de terrorismo, llamados públicos al extremismo violento, así como vínculos con otras organizaciones terroristas y su potencial impacto en la República Argentina”.

Desde el Gobierno indicaron que la resolución permite “fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y sanción del terrorismo y de quienes lo financian, para que los miembros de la Hermandad Musulmana y sus aliados no puedan actuar con libertad”.

Asimismo, se destacó que la medida refuerza la cooperación internacional con países que ya designaron a esta agrupación como organización terrorista, entre ellos Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, país donde se originó el movimiento.

El comunicado recordó además que el Presidente “mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son”, en referencia a decisiones previas vinculadas a Hamás y al Cartel de los Soles, y concluyó que el Gobierno busca “alinear a la Argentina con la civilización occidental, respetuosa de los derechos individuales y sus instituciones”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas