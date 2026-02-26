Según explicaron desde el Ejecutivo, el objetivo de la reforma es acortar tiempos, reducir la burocracia y alinear los requisitos locales con los estándares técnicos reconocidos internacionalmente, de modo que los dispositivos puedan llegar al mercado argentino en paralelo con los principales mercados del mundo.

Ads

La modificación principal reside en el proceso de homologación, es decir, el trámite mediante el cual se certifica que un producto cumple con los requisitos técnicos, de seguridad y reglamentarios para su venta en Argentina. Bajo el esquema anterior los equipos debían atravesar procedimientos largos, con revalidaciones periódicas y trámites duplicados para variantes comerciales de un mismo modelo.

Bajo la Resolución 57/2026, aprobada por ENACOM, se establecen cambios clave como la eliminación de las revalidaciones automáticas cada tres años para equipos técnicamente idénticos a otros ya certificados si no presentan modificaciones, agilizando así los trámites; además se evitan expedientes duplicados para distintas versiones comerciales del mismo dispositivo; y se reconocen certificaciones internacionales y análisis de laboratorios acreditados fuera del país, lo que facilita la importación y reduces trabas innecesarias al ingreso de productos.

Ads

La simplificación abarca no solo teléfonos móviles, sino también una amplia gama de productos de telecomunicaciones como auriculares inalámbricos, relojes inteligentes, parlantes, dispositivos de Internet de las Cosas (IoT), routers y equipos de redes, entre otros.

Desde el Gobierno defendieron la iniciativa como parte de una estrategia para estimular la competencia, ampliar la oferta para los consumidores y promover precios más competitivos. El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, aseguró que durante décadas la homologación se convirtió “en un laberinto” que terminó encareciendo productos y aislando a la Argentina de tendencias globales.

Ads

Según el funcionario, la medida apunta a que el Estado garantice reglas claras para la seguridad y compatibilidad de los equipos, sin convertirse en un obstáculo para el ingreso de tecnologías modernas.

Con este nuevo esquema de permisos y certificaciones, el Gobierno busca posicionar al país en sintonía con las prácticas internacionales, reducir costos para importadores y fabricantes e impulsar la modernización del mercado de dispositivos electrónicos, con impacto directo en fabricantes, importadores y consumidores.