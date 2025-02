En una compleja votación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Javier Milei quedó alineado por completo a la postura de Donald Trump, que buscó sin éxito que se aprobara una resolución más suave frente a Rusia. Es decir, que no mencionara como causal de la guerra en Ucrania la invasión de las fuerzas de Vladimir Putin el 24 de febrero de 2022.

Había dos resoluciones. La primera, una propuesta por Ucrania y la Unión Europea, en la que con el lenguaje tradicional desde hace tres años se condenaba la invasión. En esa votación, al igual que Estados Unidos, Argentina se abstuvo.

La segunda resolución es un texto modificado que habían presentando los representante de Trump. Y como fue endurecido a través de una enmienda, tuvo 93 votos a favor, 8 en contra y 73 abstenciones, entre ellas las de Estados Unidos y Argentina.

En la resolución original que propuso Estados Unidos, mucho más light y con el voto de Rusia -fruto del acercamiento de Trump y Putin-, Argentina acompañó, cambiando su posición histórica -la que condenaba siempre la invasión y los textos duros hacia Moscú-, ya que Milei era un aliado de Joe Biden en la arena internacional y también de Volodimir Zelenski.

Las enmiendas fueron presentadas por Europa y Ucrania para endurecer la propuesta de Estados Unidos y poder votarla. Es decir, el texto de Trump, que ahora llamó "dictador" al presidente ucraniano y le reclama "minerales" de su país para ayudarlo, pedía un final rápido del conflicto sin hacer referencia a la integridad territorial de Ucrania, pero con las enmiendas de países europeos se introdujo esta referencia a la integridad territorial y pedían una "paz justa". Por eso, los representantes de Trump se abstuvieron, al igual que el representante argentino Francisco Tropepi por orden de la Rosada.

La otra resolución que aprobó la Asamblea General de la ONU es la que reitera su apoyo a Ucrania y a su integridad territorial. Recibió 93 votos a favor y 18 en contra, entre ellos el de Estados Unidos, Rusia, Nicaragua, Niger, Burundi, y 65 abstenciones, entre ellas la de Argentina, junto a Cuba, China, Brasil y Argelia. Pero el Gobierno, que estaba a favor de la resolución light, no apoyó, como Estados Unidos.

El texto fue impulsado por Ucrania y sus aliados. Reitera el "compromiso con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania".

Se podrían más cosas. Hasta hoy, Estados Unidos lideraba la posición que condenaba la invasión de Rusia y la imposición de sanciones en consonancia con Unión Europea y algunos países de otras regiones. Este lunes hizo un giro en ello de 180 grados, pero perdió las votaciones.

Con sus abstenciones, Argentina se acercó en todo a la posición de Trump porque no condena la invasión rusa. No copatrocinó como antes lo hacía las resoluciones presentadas por Ucrania. No se apega al principio de "integridad territorial" que utiliza el país en su reclamo al Reino Unido por Malvinas y ya no juega con Occidente, sino de manera personalizada con el presidente republicano.

Milei se encontró tres veces con Volodimir Zelenski -la primera cuando el ucraniano vino a su asunción el 10 de diciembre de 2023- y hablaron por teléfono en varias oportunidades. Argentina comprometió un apoyo militar que al final no prosperó.

Fuente: Clarín