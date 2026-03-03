La nueva reglamentación se enmarca en el Decreto 943/2025, que creó el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para unificar los subsidios energéticos y eliminar la segmentación de los usuarios en tres niveles de ingresos (“N1”, “N2” y “N3”) que había regido desde 2022, así como programas como el Programa Hogar.

Ads

Bajo el SEF, el beneficio estatal se concentrará en una única categoría de hogares residenciales “que requieren asistencia del Estado para acceder al consumo indispensable de energía”, sin la división anterior por niveles.

Además, el nuevo régimen incorpora no solo a los usuarios de gas natural por redes, sino también a quienes utilizan gas propano indiluido por redes y a los usuarios de garrafas de GLP de 10 kilos, que pasan a estar comprendidos bajo un mismo marco de subsidios.

Ads

Con la resolución del Enargas quedó derogado el programa Tarifa Social Federal de Gas, así como otras resoluciones anteriores que establecían bonificaciones al consumo, marcando el fin de esos beneficios como regímenes autónomos dentro del sistema de subsidios energéticos.

Este cambio implica que los usuarios que hasta ahora percibían la tarifa social deberán adecuarse al nuevo esquema de subsidios focalizados para seguir recibiendo asistencia estatal. La inclusión en el SEF implica cumplir con los requisitos de elegibilidad y, en muchos casos, realizar la correspondiente inscripción en el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), reemplazando al antiguo Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE).

Ads

En cuanto a su implementación práctica, la reglamentación aprobada por Enargas define cómo deben declararse los volúmenes con y sin subsidio y la forma en que se liquidan las compensaciones entre las distribuidoras, subdistribuidoras, las productoras del Plan Gas.Ar y Energía Argentina S.A. (Enarsa).

Según el Ejecutivo, el nuevo régimen busca simplificar y transparentar el acceso a los subsidios, concentrando los recursos en los hogares que realmente lo necesitan y evitando atribuir beneficios automáticos a sectores que podrían no requerirlos.