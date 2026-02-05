La medida, impulsada por el presidente Javier Milei y refrendada por el ministro Diego Santilli, modifica de fondo la organización y funcionamiento de una de las carteras más estratégicas del gabinete nacional.

La reforma apunta a modernizar y optimizar la gestión interna de la cartera, ajustando el organigrama (cantidad y funciones de secretarías, subsecretarías y unidades asesoras) con el argumento de adaptar la administración central a los lineamientos de gobierno.

Entre las modificaciones más relevantes del decreto se encuentra la formalización de varias subsecretarías que antes no existían o funcionaban bajo otras dependencias. Así, el texto oficial contempla la creación de una Subsecretaría de Enlace Legislativo, una Subsecretaría de Deportes y la incorporación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas bajo la órbita de la Secretaría de Interior.

Según el decreto, los nuevos sectores tendrán objetivos claramente definidos. Por caso, la Subsecretaría Legal deberá garantizar que el Ministerio cumpla con la Ley 27.275, que regula el acceso a la información pública. En tanto, la Subsecretaría de Gestión Administrativa tendrá entre sus metas fortalecer las políticas de transparencia y cooperación con la Oficina Anticorrupción, en una señal de foco en el control interno de la gestión estatal.

El ajuste también implica una actualización del “nomenclador” de funciones ejecutivas del interior, un proceso por el que algunos cargos serán eliminados, otros homologados y varios reubicados en el organigrama. Las nuevas funciones y sus titulares quedaron detallados en los anexos del decreto.

La norma establece que las áreas con rangos inferiores a los recientemente aprobados continuarán funcionando con sus equipos y tareas habituales, manteniendo sus niveles, grados de revista y suplementos vigentes hasta la plena ejecución del nuevo esquema.

El Gobierno remarcó que la reestructuración no implicará una ampliación de la cantidad de áreas de la administración pública ni la creación de partidas presupuestarias adicionales, ya que se realizará con el presupuesto y cargos ya establecidos.

Dentro del contexto de la reestructuración también se formalizaron nuevos nombramientos en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), organismo clave responsable de los documentos de identidad y los registros civiles del país.

Mediante el Decreto 76/2026, fue designado Damián Andrés Selem como subdirector de RENAPER a partir del 1° de febrero, tras la renuncia de Benito Mario Molver. Asimismo, mediante el Decreto 33/2026, asumió como director nacional del organismo el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, también desde el 1° de febrero, en reemplazo de Pablo Luis Santos.

Aunque el decreto apunta a un ordenamiento formal de la gestión estatal, la medida se da en un contexto de constantes ajustes y reordenamientos dentro del Ejecutivo nacional desde la asunción de Milei, que incluyen también redefiniciones en otros ministerios y áreas de gobierno.