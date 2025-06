El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el pasado mes de mayo el cronograma para las elecciones legislativas bonaerenses, programadas para el 7 de septiembre de 2025, de manera desdoblada respecto de las nacionales del 26 de octubre. Sin embargo, tras el reciente fallo de la Corte Suprema contra Cristina Fernández, la fecha de dichos comicios ha reabierto el debate político, generando incertidumbre sobre su realización.

El gobernador Axel Kicillof expresó que, aunque inicialmente se mantiene la fecha del 7 de septiembre para elegir legisladores y concejales, el escenario político ha cambiado drásticamente. “Hoy te diría que estamos en otro país. Estamos todos conmovidos y shockeados por la situación”, resaltó.

Kicillof destacó la magnitud del fallo judicial, describiéndolo como “un terremoto político, histórico y judicial” que altera las reglas y perspectivas, y reconoció que aún no puede definirse una postura clara sobre el futuro inmediato.

Puede interesarte

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, no descartó la posibilidad de que las elecciones bonaerenses vuelvan a unificarse con las nacionales. En declaraciones radiales afirmó: “No descarto que el gobernador dé marcha atrás con el desdoblamiento, ya que es una facultad que puede ejercer”. No obstante, aclaró que la prioridad actual no está en las elecciones, sino en abordar las implicaciones del nuevo contexto político y judicial.

Bianco también subrayó que la decisión final recae en el gobernador, quien evaluará las opciones en el marco de una mesa de diálogo establecida para definir estrategias políticas y electorales. “El proceso electoral está en marcha y la Junta Electoral mantiene un cronograma vigente, pero son decisiones políticas que deberá tomar Kicillof”, explicó. En este sentido, destacó la importancia de continuar trabajando y solidarizarse ante la situación actual.

Fuente: con información de DIB