El Ejecutivo nacional oficializó este viernes la extensión por 24 meses adicionales de la emergencia pública en materia ferroviaria, una medida que busca dar continuidad a los planes de mejora y modernización del transporte ferroviario de pasajeros y cargas bajo jurisdicción nacional. La decisión quedó establecida a través de la Resolución 12/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial.

La emergencia, que había sido declarada originalmente en junio de 2024 mediante el Decreto 525/2024 con vigencia de dos años, se prorroga antes de su vencimiento para asegurar la continuidad de obras, inversiones y acciones previstas en los programas de recuperación. El marco normativo permite esta ampliación una sola vez por un periodo idéntico al inicial.

Según explicaron desde la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, la decisión responde a la persistencia de condiciones estructurales críticas que motivaron la declaración inicial de la emergencia, entre ellas el deterioro de infraestructura, material rodante y sostenibilidad presupuestaria del sistema ferroviario, aspectos que afectan los niveles de servicio por debajo de los estándares deseados.

Desde la implementación del plan de emergencia, se destacó la ejecución de múltiples acciones destinadas a mejorar la operatividad y la seguridad del sistema. Entre las obras y prioridades que se vienen desarrollando se encuentran, la modernización de vías, señalamiento y la infraestructura general del sistema ferroviario; y tareas de mantenimiento clave que en algunos ramales, como el Sarmiento, implicaron interrupciones temporales del servicio para ejecutar instalaciones de nuevos sistemas de señalización.

La resolución oficial destaca que la prórroga es “una medida oportuna y razonable” para resguardar la previsibilidad, la seguridad jurídica y la continuidad institucional, elementos considerados indispensables para alcanzar los objetivos planteados al momento de la declaración inicial de la emergencia.

