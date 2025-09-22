Tras el rechazo del Congreso al veto de Javier Milei, el Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que regirá hasta diciembre de 2026. Sin embargo, su aplicación quedó en suspenso hasta que se definan las fuentes de financiamiento en el Presupuesto Nacional.

Ads

La medida fue oficializada a través del Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial. Según estimaciones oficiales, la implementación total demandaría más de $3 billones, equivalente al 0,35% del PBI. Este monto incluye la creación de nuevas pensiones, la cobertura médica del programa Incluir Salud y una compensación de emergencia para prestadores.

Puede interesarte

El Gobierno argumentó que el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones”, y que la reasignación de partidas no constituye una fuente suficiente. Por eso, la ejecución de la norma quedará postergada hasta tanto se incorporen partidas específicas en el Presupuesto 2026.

Ads

Mientras tanto, el Ejecutivo anunció un ajuste presupuestario desde el 1° de octubre para reforzar la atención a personas con discapacidad, reasignando fondos hacia la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para responder a los reclamos de actualización de prestadores.

Fuente: Infobae

Ads