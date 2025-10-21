El Ejecutivo nacional proyecta que alrededor del 30% del padrón no concurrirá a las urnas en las elecciones legislativas del próximo domingo.

La estimación se apoya en antecedentes recientes: en las elecciones locales de Buenos Aires un 37% del electorado no votó, mientras que en Santa Fe el ausentismo alcanzó el 48% durante los comicios provinciales de junio.

Este domingo 26 de octubre será además la primera elección nacional con Boleta Única de Papel, un cambio que el Gobierno busca acompañar con una fuerte campaña para incentivar la participación.

Fuentes del oficialismo señalaron que, pese al escenario de apatía, La Libertad Avanza confía en ampliar su representación parlamentaria y alcanzar el “tercio necesario” junto al PRO y fuerzas provinciales, lo que permitiría al oficialismo bloquear leyes especiales, insistencias ante vetos presidenciales o intentos de juicio político.

En cuanto al panorama territorial, reconocen que la provincia de Buenos Aires será el distrito más desafiante, mientras esperan mejores resultados en CABA, Mendoza, Entre Ríos, Chaco, San Luis y Tierra del Fuego. En Córdoba y Santa Fe, la estrategia libertaria se enfoca en recortar la distancia con el peronismo y aprovechar el impulso del cierre de campaña que Javier Milei encabezará el jueves en Rosario.

Con la recta final de la campaña y una participación electoral en duda, el Gobierno busca que la jornada del 26 de octubre no solo sea decisiva en el Congreso, sino también en el termómetro político del país.

Fuente: TN