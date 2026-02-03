El Gobierno nacional presentó oficialmente el nuevo DNI electrónico y el renovado pasaporte argentino, en un acto encabezado por el presidente Javier Milei junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli. La iniciativa forma parte de un proceso de modernización integral del sistema de identificación del país.

Según se informó, ambos documentos incorporan tecnología de última generación que eleva los niveles de seguridad, eficiencia y confiabilidad. El objetivo central es proteger la identidad de la ciudadanía mediante materiales y sistemas que hacen prácticamente imposible la falsificación, alineando a la Argentina con los estándares internacionales más exigentes en materia documental.

El nuevo DNI electrónico representa un avance histórico al incorporar un chip seguro que almacena los datos del titular de manera encriptada. Esta innovación permite validar la identidad sin necesidad de consultar bases de datos externas, al tiempo que el uso de policarbonato mejora notablemente la resistencia y durabilidad del documento, sumando mecanismos avanzados de autenticación.

En paralelo, el pasaporte argentino fue actualizado con páginas de policarbonato, grabado láser en la página de datos y nuevos elementos de seguridad visibles y no visibles. Estas características refuerzan la protección del documento y dificultan cualquier intento de adulteración o uso fraudulento.

Con estas modificaciones, el pasaporte nacional alcanza el máximo estándar global, al combinar policarbonato y chip electrónico, un esquema utilizado por los países más avanzados del mundo. Desde el Gobierno destacaron que esta transformación posiciona a la Argentina en un nivel de excelencia internacional en materia de identificación y resguardo de la información personal.

