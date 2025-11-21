El Poder Ejecutivo trabaja en la oficialización del llamado a sesiones extraordinarias para antes del 10 de diciembre, con una agenda que incluye el tratamiento del Presupuesto 2026 y la reforma laboral, según confirmaron fuentes oficiales.

La actividad parlamentaria se iniciará con la jura de los nuevos legisladores: el 28 de noviembre en la Cámara de Senadores y el 3 de diciembre en Diputados, lo que permitirá sesionar con la nueva composición del Congreso.

La decisión de postergar el tratamiento del Presupuesto para diciembre responde a la necesidad de construir mayores consensos. “Lo más coherente es efectivizar el llamado después de las juras, con la nueva composición y las comisiones definidas”, señaló una fuente legislativa.

El temario diseñado por la Casa Rosada es ambicioso e incluye reformas de segunda generación que requieren respaldo opositor. En esa tarea trabajan el presidente de Diputados, Martín Menem, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, quienes buscan sumar apoyos de gobernadores cercanos al oficialismo.

Además del Presupuesto, el Ejecutivo prevé debatir un proyecto de presunción de inocencia fiscal, con modificaciones al régimen general y blindaje de la normativa simplificada del Impuesto a las Ganancias. El presidente Javier Milei aspira a elevar el umbral para fraude fiscal, reducir plazos de prescripción tributaria y crear un régimen de declaración jurada de Ganancias.

En diciembre, el Senado podría tratar la Reforma Laboral, aún en borrador, y la Ley de Glaciares, que busca ampliar áreas habilitadas para explotación, uno de los pedidos de los gobernadores. Para principios de 2026 quedaría la reforma del Código Penal, que contempla endurecimiento de penas, imprescriptibilidad de delitos “gravísimos” y medidas contra el narcotráfico y la corrupción.

La estrategia legislativa involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien convocó a su mesa política para definir tácticas que aseguren votos en el Congreso. En el encuentro participaron Luis Caputo, ministro de Economía, junto a Adorni, Santilli, Bullrich, Menem y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Tras la sesión preparatoria, La Libertad Avanza contará con un bloque de 91 diputados, con la expectativa de convertirse en la primera minoría. Con la baja de Javier Noguera y Jorge “Gato” Fernández, en Balcarce 50 confían en seguir erosionando al bloque peronista. “Aún hay conversaciones para seguir sumando”, reveló un legislador oficialista.

Fuente: con información de Infobae