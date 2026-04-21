A un año del fallecimiento del papa Francisco, el Gobierno nacional tendrá una destacada representación en el homenaje que se realizará este martes en Luján. El acto principal será una misa en la Basílica, en el marco de una serie de actividades organizadas en todo el país para recordar al pontífice argentino.

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Con el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de viaje en Israel, la comitiva oficial estará encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a varios ministros del Ejecutivo. También participará la vicepresidenta Victoria Villarruel, además de legisladores nacionales.

La ceremonia religiosa será presidida por Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina, y contará con la presencia de todo el episcopado. Además, confirmaron asistencia gobernadores, dirigentes sindicales y representantes de movimientos sociales.

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El acto en Luján se perfila como el principal homenaje al papa argentino y también como un gesto político hacia la Iglesia Católica, en un contexto de vínculos que el oficialismo busca fortalecer. Desde la organización señalaron que la convocatoria apunta a recordar el legado de Francisco y su mensaje centrado en la cercanía con los sectores más vulnerables.

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