El Gobierno nacional formalizó este 27 de febrero de 2026 mediante el Decreto 115/2026 un refuerzo extraordinario a la Ayuda Escolar Anual que paga la ANSES, con el objetivo de asegurar que las familias no reciban menos de $85.000 por cada hijo cuando se abone el beneficio en marzo de 2026.

Ads

La iniciativa consiste en un pago adicional por única vez que se suma al monto tradicional de la Ayuda Escolar. Si, tras el cálculo habitual, el importe es inferior a $85.000, el Estado cubrirá la diferencia necesaria para alcanzar ese piso. En cambio, quienes ya perciban $85.000 o más no recibirán ese complemento extra.

Este refuerzo se aplica automáticamente con la liquidación masiva de la Asignación por Ayuda Escolar Anual en marzo, sin necesidad de trámites adicionales para quienes tengan la escolaridad de sus hijos acreditada ante la ANSES.

Ads

Puede interesarte

La prestación está destinada a estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y polimodal que asistan regularmente a establecimientos educativos públicos o privados con reconocimiento oficial. En el caso de hijos con discapacidad, no existe un límite de edad para acceder al beneficio siempre y cuando se acredite su escolaridad.

Además, el pago tradicional de la Ayuda Escolar Anual forma parte del régimen de Asignaciones Familiares y alcanza a trabajadores registrados del sector público y privado, monotributistas, titulares de la Asignación Universal por Hijo y a personas con pensiones o prestaciones compatibles.

Ads

El acceso al beneficio también está condicionado por topes de ingresos familiares fijados por la ANSES: para febrero de 2026, el grupo familiar no debe superar ciertos límites salariales para ser elegible, aunque esos límites no se aplican en casos de hijos con discapacidad.

La medida fue tomada para acompañar a los hogares con niños y adolescentes ante el impacto económico del inicio del ciclo lectivo, garantizando que el pago mantenga su poder adquisitivo respecto al monto establecido el año anterior.