La normativa modifica el histórico artículo 9° del Decreto 977/1995 para establecer de forma clara y automática quiénes asumirán en carácter interino cuando Adorni deba ausentarse (por ejemplo, por viajes al exterior, misiones oficiales u otros motivos transitorios) con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la Administración Pública Nacional.

De acuerdo con lo dispuesto en la norma, la titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello, será quien asuma en primera instancia las funciones de jefe de Gabinete durante la ausencia de Adorni. En caso de que ella también esté impedida de ejercer el interinato, el cargo recae en el ministro de Defensa, Carlos Presti.

El decreto además establece que la asunción interina debe formalizarse previa notificación a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, lo que constituye un paso administrativo obligatorio para poner en marcha el reemplazo.

En los considerandos de la reglamentación, el Ejecutivo nacional subraya la importancia de esta actualización, vinculándola a los cambios introducidos por la Ley de Ministerios y las reformas orgánicas del Gobierno desde mediados de los años ’90.

Otra precisión importante incluida en el texto oficial es que el ministro que asuma la jefatura interina no dejará de ejercer las funciones propias de su cartera ministerial, conservando ambos roles de manera simultánea durante el período de interinato.

Hasta el momento, la ausencia temporal del jefe de Gabinete no contaba con una línea automática de sucesión claramente establecida. Con el nuevo decreto, el Gobierno busca brindar previsibilidad y asegurar la operatividad del Ejecutivo en momentos de ausencia temporal de la primera línea de conducción.

La medida, firmada por el presidente Javier Milei y por Manuel Adorni, entra en vigencia desde el mismo día de su publicación y se suma a otras decisiones administrativas recientes orientadas a adecuar la estructura del gabinete a la realidad política y normativa vigente.