La decisión se formalizó mediante decretos publicados en el Boletín Oficial y forma parte de la reorganización del área de Justicia impulsada tras la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia.

Sebastián Amerio reemplaza en el cargo a Santiago María Castro Videla, quien continuará dentro del organismo como subprocurador, una función recientemente creada dentro de la estructura de la Procuración del Tesoro.

La designación se instrumentó a través de los decretos 141, 142 y 143/2026, firmados por el presidente Javier Milei y el ministro Mahiques. En esas normas también se aceptó la renuncia de Amerio a los cargos que ocupaba hasta ahora como secretario de Justicia y representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura.

Además, el Gobierno designó al abogado Santiago Viola como nuevo secretario de Justicia y representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, en reemplazo de Amerio.

La Procuración del Tesoro de la Nación es el organismo encargado de representar y defender jurídicamente al Estado argentino, además de brindar asesoramiento legal al Poder Ejecutivo en asuntos de relevancia institucional.

Desde ese rol, el procurador encabeza el cuerpo de abogados del Estado y define las estrategias legales en litigios de alto impacto económico y político, tanto en tribunales locales como internacionales.