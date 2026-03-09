El Gobierno oficializó la designación de Sebastián Amerio como procurador del Tesoro de la Nación
El Gobierno nacional oficializó la nueva designación de un cargo clave dentro de la estructura jurídica del Estado.
La decisión se formalizó mediante decretos publicados en el Boletín Oficial y forma parte de la reorganización del área de Justicia impulsada tras la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia.
Sebastián Amerio reemplaza en el cargo a Santiago María Castro Videla, quien continuará dentro del organismo como subprocurador, una función recientemente creada dentro de la estructura de la Procuración del Tesoro.
La designación se instrumentó a través de los decretos 141, 142 y 143/2026, firmados por el presidente Javier Milei y el ministro Mahiques. En esas normas también se aceptó la renuncia de Amerio a los cargos que ocupaba hasta ahora como secretario de Justicia y representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura.
Además, el Gobierno designó al abogado Santiago Viola como nuevo secretario de Justicia y representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, en reemplazo de Amerio.
La Procuración del Tesoro de la Nación es el organismo encargado de representar y defender jurídicamente al Estado argentino, además de brindar asesoramiento legal al Poder Ejecutivo en asuntos de relevancia institucional.
Desde ese rol, el procurador encabeza el cuerpo de abogados del Estado y define las estrategias legales en litigios de alto impacto económico y político, tanto en tribunales locales como internacionales.
