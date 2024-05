El Gobierno Nacional oficializó este miércoles la designación de Sonia Cavallo, hija del ex ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, como embajadora ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El nombramiento se hizo efectivo a través del Decreto 433/2024, firmado por el presidente Javier Milei y la canciller Diana Mondino, que fue publicado esta madrugada en el Boletín Oficial.

En efecto, luego que el Senado de la Nación haya prestado acuerdo a la designación como embajadora de Cavallo, el Poder Ejecutivo la nombró en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, como funcionara de la categoría “A” “de conformidad con lo establecido por el artículo 5° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957″. Dicha norma establece que el Gobierno Nacional podrá “designar excepcionalmente embajadores extraordinarios y plenipotenciarios a personas que, no perteneciendo al Servicio Exterior de la Nación, posean condiciones relevantes”.

La hija del ex funcionario de las administraciones de Carlos Menem y Fernando de la Rúa no pertenece al cuerpo diplomático, por lo que de acuerdo a la legislación citada, su nombramiento “se considerará extendido por el tiempo que dure el mandato del Presidente de la Nación que lo haya efectuado”. De esta forma, la permanencia de Sonia Cavallo ante la OEA durará en principio hasta el 10 de diciembre de 2027.

“El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se imputará a las partidas específicas de la Jurisdicción 35 – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO”, aclaró el Poder Ejecutivo en el artículo 3° del decreto oficializado hoy.

De esta forma, Sonia María del Milagro Cavallo, representará al Gobierno argentino en el organismo con sede en Washington, Estados Unidos, país en el que reside hace más de dos décadas.

Nacida hace 51 años en Córdoba, es la hija mayor del ex ministro. Es licenciada en economía, graduada en la Universidad de San Andrés, cuenta con una maestría en políticas públicas en la Universidad de Harvard y fue parte del Centro de Políticas Públicas para la Equidad (CIPPEC). Además es autora de dos libros que escribió junto a su padre: “Historia Económica de la Argentina” (2018) y “Argentina’s Economic Reforms of the 1990s in Contemporary and Historical Perspective” (2019).

En EE.UU se radicó luego de casarse en el año 2001 con el estadounidense Daniel Runde, actual vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), quien a su vez fue funcionario de la Agencia para el Desarrollo Internacional durante el gobierno de George Bush hijo. El casamiento entre Cavallo y Runde sucedió en julio de 2001 y es recordado por el escrache que sufrió la pareja por un grupo de manifestantes que se acercó a agredir al ex funcionario.

Además de demorar su salida de la iglesia, la por entonces joven de 28 años tuvo que cubrir su vestido de novia con una capa para evitar los huevazos que le arrojaban desde la calle, relató en una crónica La Nación. A la hija del responsable de la convertibilidad también le pincharon los neumáticos del auto con el que se iba a trasladar hasta el Hotel Alvear aquella noche.

La oficialización de Sonia Cavallo llegó horas más tarde que su padre hablara en el Congreso Anual de IAEF. Este martes, Domingo Cavallo le recomendó a Milei comenzar a flexibilizar las restricciones cambiarias y avanzar en la creación de “un mercado libre para el dólar”. Eso implicaría, según explicó, eliminar el cepo para todas las operaciones monetarias y financieras y dejarlo exclusivamente para las transacciones comerciales.

“Por el momento Milei ha postergado cosas que decía durante la campaña. A mí me sorprende que no hayan creado un mercado libre para el dólar. Eso significa eliminar el cepo para todas las transacciones monetarias y financieras y dejarlo exclusivamente para las transacciones comerciales”, apuntó el economista.

Inmediatamente después, el ex ministro de Economía comentó cuál sería la ventaja de avanzar en ese camino: “A un mercado libre se podrían derivar todos los ingresos por exportaciones de servicios y no derivar ese 20% de las exportaciones de bienes a lo que hoy es el mercado contado con liquidación. Es mucho más razonable que para alimentar el mercado libre se utilicen ingresos por exportaciones que de otra manera muy probablemente lisa y llanamente se canalizarían por el mercado paralelo o se dejarían en el exterior, que utilizar divisas de las que se consigue con las exportaciones de bienes que en realidad son las divisas que mientras existan los controles de cambio, el Banco Central las puede comprar y acumular reservas”.

“Por eso sería muy bueno que en ese momento la tendencia del tipo de cambio en ese mercado libre sea a la apreciación, el BCRA puede atenuar la tendencia a la apreciación y contribuir a la estabilización del tipo de cambio, que es un aspecto muy importante”, detalló.

“Yo creo que extender la idea de la libertad en todos los ámbitos y en particular en el ámbito cambiario y monetario para que pueda haber una fluida intermediación financiera, no para financiar el déficit del Estado, que eso está muy bien lo que el Gobierno ha decidido y está implementando. No va a requerir para nada financiamiento monetario, ni siquiera de deuda, porque va a trabajar con déficit financiero cero, fundamentalmente para que haya financiamiento para las actividades del sector privado y para que puedan encararse proyectos que se necesitan en Argentina para abonar el crecimiento sostenido de la economía”, afirmó Cavallo.



