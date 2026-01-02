A través de un decreto publicado en el primer Boletín Oficial del año, el Gobierno promulgó la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. La oficialización se da luego de que el Senado las sancionara el 26 de diciembre, con 46 votos a favor, 25 votos en contra y una abstención.

La normativa contempla gastos totales por $148 billones, con un superávit primario del 1,2% del PBI, una inflación proyectada del 10,1% para todo el año, un dólar a $1423 para diciembre de 2026 y un crecimiento del 5% del PBI.

En tanto, la ley de Inocencia Fiscal, también promulgada este viernes 2, busca incentivar el uso de los dólares del colchón mediante el depósito en los bancos de divisas que están fuera del sistema formal.

Los puntos claves del Presupuesto 2026

El Presupuesto 2026 que promulgó el Gobierno este viernes establece que la mayor parte del gasto se destinará a servicios sociales, con $106,5 billones, seguido por deuda pública ($14,1 billones) y servicios económicos ($11,4 billones).

El texto además establece restricciones para cubrir vacantes en la administración pública, salvo excepciones para áreas críticas como Salud, Seguridad y Defensa.

El Presupuesto 2026, el primero que Javier Milei logró se aprobara en el Congreso tras dos años de gestión, los siguientes puntos claves:

Prevé un crecimiento económico de 5% del Producto Bruto Interno ( PBI );

del Producto Bruto Interno ( ); Una inflación anual de 10,1% .

de . El dólar a $1423 para finales de diciembre del próximo año.

a para finales de diciembre del próximo año. El superávit primario será de 1,5% del PBI y el financiero , de 0,2% .

será de y el , de . Las exportaciones se incrementarán 10,6% a finales del año que viene.

se incrementarán a finales del año que viene. Asigna $4,8 billones a las Universidades nacionales ;

a las ; Eleva el gasto en jubilaciones, 5%; en Salud, 17% y en Educación, 8%.

Inocencia Fiscal: la otra Ley promulgada en el primer Boletín Oficial del año

En paralelo, el Gobierno oficializó el Régimen Penal Tributario y Procedimiento Tributario, conocido como ley de Inocencia Fiscal, que busca incentivar el uso de ahorros en dólares fuera del sistema bancario

La norma parte de la premisa de que el contribuyente debe ser considerado cumplidor salvo prueba en contrario. Además, no elimina impuestos ni borra antecedentes fiscales, ni tampoco modifica la Ley de Prevención del Lavado de Activos ni las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La ley permite a los contribuyentes usar sus ahorros hasta un máximo de $100 millones sin enfrentar sanciones. En este sentido, quedan excluidos de este beneficio quienes tengan ingresos anuales superiores a $1.000 millones, un patrimonio mayor a $10.000 millones o sean considerados grandes contribuyentes nacionales.

Fuente: TN