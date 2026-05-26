La Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso, mediante la Resolución 129/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, el pase a situación de disponibilidad del personal de la unidad turística de Chapadmalal, en el marco de la reestructuración impulsada por Gobierno nacional.

Ads

La medida se inscribe en una reorganización administrativa que implicó la supresión y modificación de diversas áreas bajo la órbita de la Secretaría de Turismo y Ambiente, incluyendo el cierre de esta unidad turística y su par en Embalse, Córdoba.

Según lo establecido en la Ley N° 25.164, el estado de disponibilidad contempla un período máximo de 12 meses durante el cual los trabajadores deberán capacitarse o desempeñar funciones en servicios tercerizados. En caso de no concretar una nueva vinculación dentro de la Administración Pública Nacional en ese plazo, se producirá la desvinculación con derecho a indemnización.

Ads

Puede interesarte

La resolución también establece la limitación de comisiones de servicio, adscripciones y asignaciones transitorias del personal alcanzado, la cancelación de licencias sin goce de haberes y la fijación de plazos administrativos: cuatro días hábiles para notificar a los agentes y dos días hábiles para informar al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Los gastos derivados de la medida serán cubiertos con el presupuesto de la Jefatura de Gabinete.

En los considerandos, se señala que el pase a disponibilidad responde directamente a la eliminación de estructuras vinculadas a la unidad turística de Chapadmalal, decisión que fue impulsada por el titular de la Secretaría de Turismo y Ambiente mediante una solicitud formal fechada el 18 de mayo.

Ads

De esta manera, todo el personal de planta permanente con estabilidad que se desempeñaba en el complejo turístico de Chapadmalal y que figura en el anexo técnico de la resolución queda alcanzado por este régimen, iniciando el período de hasta 12 meses previo a una eventual desvinculación si no son reubicados.