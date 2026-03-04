La medida, que se enmarca en lo dispuesto por el Decreto 88/2026, incorpora formalmente la creación de la OSFA como un ente autárquico con personería jurídica propia, sujeto a la fiscalización del Ministerio de Defensa. La nueva estructura sustituye progresivamente el antiguo Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), institución que quedó en un proceso de transición hasta que la OSFA esté plenamente operativa.

El directorio de la OSFA estará compuesto por cinco miembros titulares y sus respectivos suplentes, designados por el ministro de Defensa a partir de propuestas de los comandantes de cada fuerza y del personal civil vinculado al organismo.

Los miembros titulares designados por resolución del Ejecutivo son: el general de brigada (R) Sergio Maldonado, quien ejercerá la presidencia del directorio por un mandato de dos años; el general de brigada (R) Omar Horacio Domínguez, como vicepresidente; el capitán de navío (R.E.) Gustavo Rubén Rivas, representando a la Armada; el comodoro (R) Juan Carlos Ruiz Pringles, como representante de la Fuerza Aérea.

Sus suplentes también fueron designados, completando así la estructura que deberá conducir la obra social en sus primeras etapas de funcionamiento.

Los integrantes del directorio podrán ser reelegidos por una sola vez, y los suplentes podrán reemplazar a los titulares en caso de ausencia o renuncia, con plenas atribuciones durante el período que dure su intervención.

La creación de la OSFA se inscribe en un plan más amplio de reorganización de la prestación de servicios de salud para las fuerzas estatales, que implicó separar la cobertura del personal militar de la de las fuerzas federales de seguridad, estas últimas atendidas por una obra social distinta también prevista en el decreto.

El objetivo de esta reconfiguración es asegurar una cobertura más eficiente, sostenible y adaptada a las necesidades específicas de los afiliados, con un organismo preparado para operar con autonomía jurídica, administrativa y financiera dentro del marco de la normativa nacional.