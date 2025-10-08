El Ejecutivo creó, por decreto, el Centro Nacional Antiterrorista (CNA). La norma (Decreto 717/2025) fue publicada este miércoles 8 de octubre en el Boletín Oficial.

Dependiente de la SIDE el organismo centralizará información, fijará estrategias y coordinará acciones contra el terrorismo, en línea con recomendaciones del GAFI y modelos de EE.UU. y España.

El CNA tendrá a su cargo recibir, analizar e integrar datos vinculados al ciclo completo del terrorismo; podrá requerir información y asistencia a instituciones públicas y privadas , nacionales y extranjeras, y elaborar lineamientos, protocolos e informes a nivel nacional, regional e internacional.

Según el decreto, la estructura busca corregir fallas de coordinación y fortalecer técnicas de investigación, con grupos de trabajo interagenciales y una unidad de diseño operativo cuyo titular será designado por el Secretario de Inteligencia de Estado, a propuesta del Ministerio de Seguridad.

La decisión se enmarca en la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI y en la amenaza transnacional que conecta terrorismo y crimen organizado. El texto cita como antecedentes locales los atentados a la Embajada de Israel (1992) y a la AMIA (1994), e internacionalmente los ataques del 11-S en Nueva York y del 11-M en Madrid.

En el plano externo, la Cancillería será el canal de cooperación con organismos y países con los que no existan vínculos directos. A nivel interno, se promoverán convenios con provincias, CABA y entidades privadas para unificar estándares bajo unidad de comando.

Entre las responsabilidades se incluyen también impulsar propuestas legislativas, dictar normativa interna, y coordinar respuestas inmediatas cuando la situación lo requiera. Con esto, el Gobierno apunta a prevenir, investigar y desarticular amenazas, y a evitar vacíos de actuación entre fuerzas y ministerios.

Fuente: Infobae