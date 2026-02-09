A través del Boletin Oficial se formalizó este lunes la designación de Pedro Lines como nuevo director del INDEC, luego de la salida de Marco Lavagna. La decisión quedó plasmada en el decreto 93/2026.

La renuncia de Lavagna se produjo en un contexto marcado por cambios metodológicos en la medición de la inflación, tensiones técnicas internas y a pocos días de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La salida sorprendió incluso dentro del propio organismo, ya que la transición estaba prevista para una etapa posterior.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que el cambio en la metodología del IPC fue postergado por decisión conjunta con el presidente Javier Milei. Según sostuvo, el objetivo es evitar que una modificación técnica opaque el proceso de desinflación que el Gobierno busca consolidar.

Pedro Lines es licenciado en Economía por la UBA, con un máster en Economía y formación en minería de datos. Hasta su nombramiento se desempeñaba como director técnico del INDEC, donde coordinaba el programa estadístico anual.

Además, integra grupos de trabajo de Naciones Unidas vinculados a cuentas nacionales y cuenta con experiencia previa en la elaboración de estadísticas macroeconómicas, tanto en Argentina como en el exterior.

El decreto también incluyó designaciones en otros organismos del Estado. Entre ellas, la abogada Bárbara Yael Pintelos como vicepresidenta de la Agencia de Administración de Bienes del Estado; Ariel Waissbein y Ezequiel David Gutesman en el Centro Nacional de Ciberseguridad; y Aimé Ayelén Vázquez al frente de la Unidad de Gabinete de Asesores.

El recambio en la conducción del INDEC se da en un momento en el que los datos oficiales de inflación y actividad económica ocupan un lugar central en la agenda política y económica. La continuidad técnica y la credibilidad del organismo aparecen como uno de los desafíos inmediatos para la nueva gestión.

Fuente: TN