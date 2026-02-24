La medida, establecida a través de la Resolución 248/2026, fue publicada en el Boletín Oficial y establece un esquema tarifario actualizado para las estaciones de peaje bajo la operación de Corredores Viales S.A., la empresa estatal actualmente en proceso de privatización.

Ads

El ajuste representa en promedio un aumento de 15,4 % en los principales peajes del país, con tarifas que varían según la categoría de cada vehículo y el tramo del corredor vial.

En la Autopista Riccheri, que conecta el centro del país con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, los nuevos valores serán para motocicletas $650 (hasta $750 en hora pico); automóviles (2 ejes) $1.300 a $1.500; y vehículos de mayor porte desde $2.600 hasta $7.500 en función de ejes, altura y hora del día.

Ads

Estos valores también se aplicarán en las principales rutas nacionales como la 3, 5, 7, 8, 9, 12 y los accesos a grandes centros urbanos, así como en tramos de las autopistas Buenos Aires–Rosario y Rosario–Córdoba.

Una de las novedades del aumento es que no habrá diferencias entre el pago en efectivo y el cobro mediante el sistema electrónico TelePASE. Los valores serán idénticos sin importar el método de pago utilizado. La Dirección Nacional de Vialidad, sin embargo, recomendó el uso de TelePASE como herramienta para agilizar el paso por las cabinas de peaje.

Ads

Esta actualización de tarifas se da en un contexto en el que el Ejecutivo avanza con el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal responsable de administrar más del 80 % de los corredores viales concesionados en el país.

El ajuste afectará a corredores que cruzan 13 provincias argentinas, impactando a miles de usuarios que utilizan estas vías tanto para viajes de corta distancia como para tránsitos de cargas y transporte de larga distancia.

El nuevo cuadro tarifario busca, según indicaron desde el Gobierno, asegurar la sostenibilidad de la red vial concesionada y los estándares de mantenimiento y calidad del servicio, aunque también genera críticas entre organizaciones de usuarios y sectores transportistas que advierten sobre el impacto en los costos de circulación y logística.