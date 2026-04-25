El Ejecutivo nacional mantiene un perfil contenido tras señales que indicarían un cambio en la postura de Estados Unidos respecto al conflicto por las Islas Malvinas. En despachos oficiales predominan la espera y el análisis antes de emitir pronunciamientos formales.

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Funcionarios admiten que hubo gestos diplomáticos y declaraciones en foros internacionales que despertaron atención, pero subrayan que todavía no existe una definición clara que altere la estrategia argentina. Por eso insisten en la necesidad de contrastar información y coordinar pasos con socios regionales.

En el gabinete se valoran dos objetivos: evitar expectativas prematuras en la opinión pública y preservar canales de diálogo con contrapartes internacionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores intensificó contactos con embajadas y seguimientos técnicos sobre posibles implicancias jurídicas y políticas.

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Desde la oposición reclamaron mayor transparencia y explicaciones públicas sobre las gestiones en curso, mientras que analistas consultados advierten que cualquier modificación efectiva en la posición estadounidense demandaría tiempo y negociaciones multilaterales.

En la Casa Rosada descartan movimientos bruscos y apuestan a un enfoque gradual: informes internos, reuniones con asesores de seguridad y contactos en la región para medir reacciones. El objetivo oficial, según fuentes, es cuidar la postura soberana sin dejar de explorar oportunidades diplomáticas que favorezcan una resolución pacífica.

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Por ahora, la principal consigna es la prudencia: esperar confirmaciones, evaluar escenarios y preparar respuestas coordinadas que eviten sorpresas y preserven los intereses argentinos en el Atlántico Sur.

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