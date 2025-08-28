El Gobierno nacional dispuso la modificación de los feriados trasladables que coincidan con fines de semana, permitiendo su corrimiento al viernes anterior o al lunes siguiente. La medida, que estará a cargo de la Jefatura de Gabinete, busca optimizar el calendario de feriados y fomentar fines de semana largos.

La normativa actualiza la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales, pero no contemplaba disposiciones específicas para los casos en que estos caigan en sábado o domingo. Según el decreto, la ausencia de una regla clara sobre este punto iba en contra del espíritu original de la ley, que promueve el traslado de ciertos feriados para extender los períodos de descanso.

Esta disposición afecta únicamente a los feriados trasladables, mientras que los inamovibles permanecerán en su fecha original sin posibilidad de cambio. La medida permitirá una planificación más flexible del calendario anual, ajustando los feriados trasladables según lo determine la Jefatura de Gabinete para cada año.

Para lo que resta de 2025, el único feriado trasladable afectado por esta normativa es el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que cae en domingo. Por lo tanto, podría ser reubicado al viernes 10 o al lunes 13, según lo disponga el Ejecutivo.

Fuente: con información de DIB

