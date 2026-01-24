La Administración de Parques Nacionales (APN) dispuso la intervención inmediata del Parque Nacional Los Alerces por primera vez en su historia, en el marco de la emergencia por los incendios forestales que afectan la zona. La medida fue adoptada mientras continúa el operativo para combatir las llamas en el área protegida.

Ads

Según informó un comunicado oficial, el Comité de Intervención asumirá de manera transitoria la totalidad de las funciones correspondientes a la intendencia del parque. “La medida se enmarca en el contexto de la emergencia ígnea declarada en las áreas protegidas bajo jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales”, señala el documento.

De acuerdo con lo indicado por la APN, se realizó una evaluación integral de la situación y, como resultado, “se consideró necesario adoptar medidas inmediatas de carácter organizacional y funcional, a fin de asegurar la regularización del funcionamiento institucional, operativo y administrativo del Parque Nacional Los Alerces”.

Ads

Puede interesarte

El comunicado también puso el foco en las causas judiciales que se tramitan a partir de una denuncia penal presentada ante la Fiscalía Federal de Esquel por presunto abuso de autoridad y negligencia en el manejo del incendio forestal en Chubut.

“La intervención permitirá fortalecer la conducción integral del área, asegurar la debida ejecución de las políticas institucionales y atender adecuadamente la situación excepcional en curso”, concluyó el informe oficial.

Ads

El Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, conserva más de 259.000 hectáreas de la ecorregión Bosques Patagónicos. Desde el inicio de la emergencia ígnea se prohibió la circulación de turistas y el ingreso de cualquier persona que no forme parte del operativo de combate del fuego.

Puede interesarte

Hasta el momento, el incendio en Chubut ya arrasó más de 30.000 hectáreas. En el lugar trabajan de manera coordinada más de 400 brigadistas y operan 14 medios aéreos, entre aviones y helicópteros hidrantes, para contener el avance de las llamas.

Fuente: con información de TN