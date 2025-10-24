Las dos parcelas conocidas popularmente como la “canchita de los bomberos”, ubicadas al norte de Mar del Plata junto al Museo MAR, será puesto a la venta por el Estado nacional a partir de un decreto firmado por el presidente Javier Milei, que indica “disponer, enajenar y/o transferir” estos inmuebles por considerarlos “ociosos”.

Ads

Las parcelas mencionadas están delimitadas, una por las calles José Mármol, Concepción Arenal, Ricardo Gutiérrez y Florisbelo Acosta, y la otra por Mármol, López de Gómara, Gutiérrez y Concepción Arenal.

El Decreto 765/2025, publicado en el Boletín Oficial, ordena a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a realizar la transacción. Además, hay otro predio ubicado en Mar del Plata en la misma situación en Jujuy 154.

Ads

Puede interesarte

En los considerandos del decreto, se destaca que la decisión del Estado se debe a que “tales inmuebles se encuentran ociosos”.

Se señaló además que estas operaciones que se impulsan “no solo constituirán una fuente de ingresos para el tesoro nacional, sino que además generarán un impulso en la economía al ponerlos al servicio de diversas actividades productivas, lo que redundará en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población”.

Ads

En el mismo decreto firmado por el Presidente se destaca que aparecen otros 13 inmuebles, ubicados en distintas partes del país.