El Gobierno nacional anunció la creación de 10.000 nuevos puestos de trabajo en todo el país, a partir de un convenio firmado entre el Ministerio de Capital Humano y la empresa Arcos Dorados, operadora de McDonald’s en Argentina.

Los empleos se cubrirán mediante los programas de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de impulsar la inserción laboral de personas que atraviesan mayores dificultades para acceder al mercado formal.

La convocatoria se realizó a través de la Bolsa de Empleo “Portal Empleo”, donde los postulantes fueron contactados y seleccionados por la empresa. En todos los casos, se trata de personas que llevaban más de tres meses sin trabajo registrado.

Desde el Ministerio remarcaron que este acuerdo representa un paso concreto en la generación de oportunidades laborales y en el acompañamiento a trabajadores que buscan avanzar en su desarrollo personal y profesional.

“Estamos construyendo un puente hacia el empleo formal, creando condiciones para que miles de argentinos tengan una oportunidad real de crecimiento”, señalaron desde la cartera laboral.

