El Gobierno nacional anunció este lunes el inicio del proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal que actualmente gestiona unos 3.400 kilómetros de rutas nacionales. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 1284/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en el decreto 97/2025, que autorizó la privatización total de la compañía.

La decisión implica la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes correspondientes a los tramos I a X. Entre ellos figuran corredores estratégicos como la RN 34 y RN 9 en Santa Fe y Santiago del Estero, la RN 188 en Pergamino, la RN 12 y RN 16 hasta Posadas, la RN 8 y RN 36 entre Pilar y Villa Mercedes, la RN 7 entre Luján y el límite con Córdoba y San Luis, y el Acceso Ricchieri–Ezeiza-Cañuelas, entre otros.

El plan oficial establece que no habrá preferencias ni programas de propiedad participada. Para llevar adelante la transición, se encomendó a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía la elaboración del inventario de bienes de la empresa, la redacción de los documentos de extinción de contratos y la confección de los pliegos de licitación para las futuras concesiones.

Además, se creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, que tendrá la tarea de coordinar el proceso en un plazo máximo de 12 meses. Esta agencia deberá organizar las medidas necesarias para la concesión de los tramos, solicitar la valuación de los flujos de fondos vinculados a la explotación de peajes y gestionar la tasación de los bienes de Corredores Viales S.A.

Una vez adjudicadas las nuevas concesiones, la Agencia procederá a la disolución y liquidación definitiva de la empresa estatal, con la intervención de organismos como la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

De acuerdo a lo establecido en la normativa, todos los procedimientos relacionados con la privatización se llevarán adelante a través de la plataforma CONTRAT.AR, en línea con lo dispuesto por el decreto 416/2025.