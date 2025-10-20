El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, asignó a Transportadora de Gas del Sur (TGS) la ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Moreno, una obra estratégica que permitirá incrementar la capacidad de transporte de gas entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (provincia de Buenos Aires).

El proyecto, declarado de Interés Público Nacional, incluye la construcción de nuevos tramos, tres plantas compresoras con una potencia total de 90.000 HP y mejoras integrales en el sistema operado por TGS. Con estas obras, la capacidad del ducto aumentará de 21 a 35 millones de metros cúbicos diarios, reforzando la seguridad de abastecimiento energético del Área Metropolitana de Buenos Aires y del Litoral.

La inversión, superior a US$700 millones, permitirá además impulsar la perforación de 20 nuevos pozos en Vaca Muerta, potenciar la producción nacional y reducir importaciones energéticas, con un ahorro estimado de más de US$700 millones anuales en la balanza comercial.

En línea con este objetivo, se pusieron en funcionamiento las plantas compresoras Salliqueló y Tratayén, obras complementarias del gasoducto que habían quedado inconclusas de la gestión anterior, aumentando la capacidad de transporte y generando un ahorro adicional de hasta US$130 millones anuales.

Además, la reversión del Gasoducto Norte a través del Gasoducto de Integración Federal Tío Pujio-La Carlota permitirá transportar gas de Vaca Muerta hacia siete provincias del norte (Córdoba, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Tucumán), con un ahorro adicional estimado de más de US$1.000 millones.

Estas medidas se enmarcan en el Decreto 1057/2024, que actualiza la Ley de Hidrocarburos y promueve un mercado basado en competencia y eficiencia. Con estas acciones, el Gobierno nacional refuerza la seguridad de abastecimiento energético, impulsa la libre exportación y consolida la energía como eje estratégico del desarrollo económico, garantizando un suministro estable y sostenible para todo el país.