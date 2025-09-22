El Gobierno de Javier Milei oficializó cambios en el calendario 2025 con la confirmación de un nuevo esquema de feriados trasladables. La medida quedó establecida a través del Decreto 614/2025, que introduce un “enroque intempestivo” y habilita fines de semana largos de cuatro días.

Ads

La decisión dispone que, de ahora en adelante, los feriados que coincidan con un sábado o domingo podrán trasladarse al viernes anterior o al lunes posterior. Con este mecanismo, se busca garantizar períodos de descanso extendidos y, al mismo tiempo, darle un impulso adicional al sector turístico.

Noviembre con cuatro días de descanso

Uno de los principales cambios impactará en noviembre, cuando se sumará un fin de semana largo especial. El cronograma quedó definido de la siguiente manera:

Ads

Viernes 21 de noviembre: feriado con fines turísticos.

feriado con fines turísticos. Sábado 22 y domingo 23 de noviembre: fin de semana.

fin de semana. Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20).

De esta forma, habrá cuatro jornadas seguidas de descanso que, según adelantaron desde el Ejecutivo, buscan facilitar escapadas y dinamizar la economía vinculada al turismo.

Octubre no se queda atrás

El decreto también modificó el feriado de octubre: el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que en 2025 caerá domingo 12, se trasladará al viernes 10. Esto generará otro fin de semana largo en la previa de la temporada de verano.

Ads

Con estas disposiciones, el Gobierno redibuja el calendario oficial y asegura más opciones de descanso prolongado para los argentinos durante el próximo año.

Puede interesarte