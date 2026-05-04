El Gobierno nacional anunció cambios en la reglamentación de la Ley de Armas y Explosivos con la intención de actualizar cómo se controlan, registran y utilizan las armas en Argentina.

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La medida fue oficializada a través de un decreto publicado este lunes y apunta a simplificar algunos trámites, ordenar criterios y adaptar la normativa a la actualidad. Entre otras cosas, se revisaron las condiciones para acceder a un arma, su tenencia y su portación.

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También se actualizó el listado de elementos prohibidos, incluyendo ciertos tipos de armas, accesorios y municiones consideradas más peligrosas.

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Uno de los cambios más destacados tiene que ver con la posibilidad de registrar armas heredadas de manera más ágil. A partir de ahora, quienes acrediten vínculo familiar podrán iniciar el trámite sin necesidad de esperar procesos judiciales largos.

Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo es modernizar el sistema sin perder control, manteniendo reglas claras sobre quiénes pueden tener armas y bajo qué condiciones.

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Fuente: NA