El Ministerio de Economía informó los resultados de la segunda y última licitación del mes realizada en Buenos Aires, donde el Gobierno, a través de la Secretaría de Finanzas, logró renovar vencimientos, captar financiamiento adicional y evitar la liberación de pesos al mercado.

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La operación buscaba cubrir compromisos por $11 billones y finalmente adjudicó $12,57 billones, tras recibir ofertas por un total de $16,14 billones. Esto implicó un rollover del 114,36%, superando ampliamente los vencimientos previstos.

Según indicaron fuentes oficiales, el resultado se enmarca en la estrategia del equipo económico liderado por el ministro Luis Caputo, alineada con la política del presidente Javier Milei de reducir la liquidez del sistema para contribuir a la desaceleración de la inflación.

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En paralelo, el Gobierno obtuvo financiamiento en dólares mediante la colocación de bonos: el AO27 captó US$200 millones con una tasa del 5,1% y vencimiento en octubre de 2027, mientras que el AO28 sumó US$150 millones con una tasa del 8,5% y vencimiento en octubre de 2028.

En el caso del AO27, aún se podrán ofertar hasta US$105 millones hasta completar el cupo total de US$2.000 millones. Para el AO28, restan US$670 millones del cupo, con posibilidad de nuevas ofertas por hasta US$250 millones.

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Desde el Palacio de Hacienda señalaron que estos fondos permitirán fortalecer los depósitos del Tesoro de cara a un próximo vencimiento de deuda estimado en US$4.300 millones a mitad de año.

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En cuanto a los instrumentos en moneda local, el mercado mostró mayor preferencia por títulos de corto plazo, reflejando cautela entre los inversores frente a plazos más largos.

“En línea con lo que esperábamos, esta licitación mostró una duration algo más moderada que las anteriores y una fuerte concentración en instrumentos a tasa fija y TAMAR”, indicaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

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Con información de Noticias Argentinas