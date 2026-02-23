La resolución fue oficializada este lunes mediante la Resolución 172/2026, firmada por el ministro Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial.

La medida antidumping, vigente desde 2020, había sido establecida a pedido de Aluar para proteger al sector local frente a importaciones consideradas desleales por ingresar a precios artificialmente bajos. Sin embargo, el Gobierno decidió no renovar la protección al vencer el plazo de la norma, argumentando cambios en las circunstancias del mercado y criterios técnicos que incluyeron el análisis de los efectos de la medida sobre la estructura del mercado interno.

La Subsecretaría de Comercio Exterior y la Comisión Nacional de Comercio Exterior habían recomendado el cierre del examen antidumping sin mantener la medida en vigencia, pese a que un informe técnico había detectado un potencial márgen de “recurrencia” de prácticas de dumping del 14,47 % al comparar precios hacia Chile como tercer mercado de referencia.

El análisis oficial destacó que durante la vigencia del arancel, las importaciones de foil de aluminio desde China se redujeron a niveles marginales, representando menos del 3 % del consumo aparente en el mercado nacional entre 2022 y 2025, lo que llevó a las autoridades a considerar que la herramienta de defensa comercial cumplió su objetivo y que su mantenimiento ya no resultaba necesario.

Sin embargo, ese mismo informe señaló que Aluar amplió su participación en el mercado interno de dicho producto (que incluye hojas de aluminio laminadas conocidas como “foil”) pasando del 64 % en 2019 al 91 % en 2024 bajo el paraguas de la protección comercial, y que el precio interno del foil aumentó entre 5 % y 7 % pese a que el precio internacional de la materia prima, el aluminio primario, cayó un 16 %.

La decisión oficial supone que las importaciones de aluminio chino podrán ingresar al país sin el recargo del 28 % que regía hasta ahora, lo que reabre la competencia en un segmento clave para industrias que utilizan el foil en la fabricación de envases para alimentos, bebidas y medicamentos, así como en membranas aislantes para construcción.

Desde la industria local, la postura de Aluar había sido la de buscar extender la vigencia de la medida antidumping ante las autoridades, con el argumento de que era necesaria para proteger la producción nacional frente a posibles distorsiones de mercado. No obstante, el Gobierno optó por la salida contraria, priorizando el análisis técnico y la interpretación de que la herramienta debía tener un uso excepcional.

Tras la eliminación de la barrera comercial, se espera que distintos sectores productivos y cámaras empresariales analicen el impacto que la nueva configuración del mercado puede tener en costos, precios y volumen de producción, especialmente para aquellos submercados que dependen del foil de aluminio como insumo esencial.