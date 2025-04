El Gobierno anunció el levantamiento del cepo a través de un comunicado del Banco Central y una conferencia de prensa del ministro de Economía, Luis Caputo. También informó oficialmente que abandonará el régimen cambiario del crawling peg de 1% por mes y que en su lugar adoptará un esquema de bandas de flotación movibles, cuyos límites se actualizarán 1% mensual.

El dólar oficial cerró este viernes a $1.097,50, y desde ahora oscilará dentro de un corredor que tendrá un piso ($1.000) y un techo ($1.400). Dentro de esa zona (bandas), el tipo de cambio fluctuará libremente en función de las fuerzas de la oferta y la demanda. Si el dólar oficial este lunes convergiera a $1.400, significaría un aumento de 27,6%.

Puede interesarte

La autoridad monetaria informó de este modo que se iniciará la Fase 3 del programa económico desde este lunes. La Fase 1 consistió en la devaluación y el ajuste fiscal implementados desde diciembre de 2023. La Fase 2 es lo que el Gobierno llamó la elimación del déficit cuasifiscal y la emisión monetaria anunciado en la conferencia de prensa del 28 de junio de 2024. La Fase 3, que empezará este lunes, según el comunicado del BCRA tendrás las siguientes características:

La cotización del dólar en el Mercado Libre de Cambios (MLC) podrá fluctuar dentro de una banda móvil entre $1.000 y $1.400, cuyos límites se ampliarán a un ritmo del 1% mensual (bandas de flotación móvil).

Se elimina el dólar blend, se eliminan las restricciones cambiarias a las personas humanas, se permite la distribución de utilidades a accionistas del exterior a partir de los ejercicios financieros que comienzan en 2025 y se flexibilizan los plazos para el pago de operaciones de comercio exterior.

Se refuerza el ancla nominal perfeccionando el marco de política monetaria en el que no hay emisión de pesos por parte de BCRA para el financiamiento del déficit fiscal o para la remuneración de sus pasivos monetarios.

Puede interesarte

El comunicado del BCRA confirma que el FMI aprobará el préstamo por US$ 20.000 millones que será un acuerdo de Facilidades Extendidas. El Directorio Ejecutivo se reunía por estas horas para votar su aprobación, y se confirmó asimismo que el monto del giro inicial es mayor al que el Gobierno y el organismo habían confirmado (US$ 8.000 millones): serán "US$ 15.000 millones de desembolsos de libre disponibilidad en 2025".