En medio del fuerte malestar de campo por la baja de retenciones por sólo dos días y mientras las inundaciones siguen castigando a miles de hectáreas bonaerenses, el Gobierno buscó tener un gesto con el sector y anunció que comenzó con las obras de Dragado en la Cuenca Interprovincial del Río Salado.

Este anuncio lo hizo en el marco de una reunión con la Mesa de Enlace, que llegó con críticas por lo que consideran una “estafa” lo que sucedió con la eliminación de las retenciones que hizo Nación la semana pasada.

Esta obra, clave para la provincia de Buenos Aires, permitirá prevenir inundaciones, mitigar sequías y mejorar el manejo del recurso hídrico a través del ensanche y profundización del cauce, reservorios y nuevas secciones de conducción.

La primera etapa de esta obra comprende 33,4 km de dragado entre el cruce del río con la Ruta Nacional N° 205 y la localidad de Ernestina, en el partido de 25 de Mayo. La obra de dragado en la Cuenca Interprovincial del Río Salado tiene una extensión de 760 km y se ha desarrollado en distintas etapas atravesando las provincias de San Luis, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires.

Según apuntaron desde el Gobierno, las obras de infraestructura generarán beneficios directos e indirectos para 59 municipios y 1,45 millones de habitantes y miles de productores agropecuarios, con mejoras en la urbanización, en las condiciones de habitabilidad y en la producción.

Fuente: DIB.