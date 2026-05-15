El gobierno de Javier Milei dio un paso clave en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos al autorizar el llamado a licitación pública nacional e internacional para vender la totalidad de las acciones que actualmente posee el Estado nacional en la compañía.

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La medida fue oficializada este viernes mediante la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial.

AySA presta servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense. La operación contempla la venta del 90% del paquete accionario que permanece bajo control estatal, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.

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El Gobierno estima obtener alrededor de 500 millones de dólares con esta privatización, cifra que se sumaría a otros procesos de venta de empresas públicas impulsados por la administración libertaria con el objetivo de reunir unos 2.000 millones de dólares destinados al pago de deuda.

Entre los grupos empresarios que aparecen como potenciales interesados figuran la familia Neuss —vinculada a Edison Energía junto a dueños de Havanna y Newsan— y el empresario Mauricio Filiberti, titular de Transclor.

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Según lo establecido en la resolución oficial, la privatización se realizará mediante una Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple, sin base, destinada a seleccionar un “operador estratégico” para la compañía.

El proceso se llevará adelante a través de la plataforma CONTRAT.AR, donde estarán disponibles los pliegos y la documentación correspondiente. Además, el llamado deberá publicarse durante diez días hábiles tanto en el Boletín Oficial como en el portal DGMARKET del Banco Mundial.

El cronograma oficial prevé que las consultas al pliego podrán realizarse hasta el 12 de agosto de 2026, mientras que la presentación de ofertas vencerá el 27 de agosto a las 9:59. Ese mismo día, a las 10, se realizará la apertura electrónica de sobres mediante un acto público.

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Fuente: DIB.