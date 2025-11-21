El Gobierno nacional oficializó el llamado a licitación pública para la Etapa II de la Red Federal de Concesiones (RFC), un proyecto que avanza hacia la privatización de casi 9.000 kilómetros de rutas nacionales. En esta fase se licitarán cerca de 1.900 kilómetros, muchos de ellos ubicados en territorio bonaerense, como las rutas 3, 5, 226 y 205.

Ads

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1843/2025 publicada en el Boletín Oficial. El proceso apunta a la construcción, explotación, administración y mantenimiento de corredores viales estratégicos, en su mayoría utilizados tanto por vecinos como por el transporte de producción agropecuaria.

Qué tramos serán concesionados

Ads

La Etapa II se divide en dos grandes corredores:

• Tramo Sur Atlántico Acceso Sur (1.325 km)

Incluye:

Ads

Ruta Nacional 3 (615 km)

Ruta Nacional 205 (254 km)

Ruta 206

Ads

Autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas

Ruta Nacional 226 (404 km)

• Tramo Pampa (547 km)

Comprende la Ruta Nacional 5 entre Luján (km 65) y Santa Rosa, La Pampa. Beneficia a localidades como Alberti, Chivilcoy, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen y Pellegrini.

En total, 1.872 kilómetros pasarán a gestión privada bajo este esquema, que no contempla subsidios estatales. La supervisión seguirá a cargo de Vialidad Nacional, responsable del control de los contratos actuales y futuros.

Avanza el nuevo esquema vial

El anuncio se suma a la reciente adjudicación de la Etapa I de la RFC, que abarca 741 kilómetros en los tramos Oriental (rutas 12 y 14) y Conexión (accesos y puente Rosario–Victoria). Ese proceso debía comenzar en diciembre, pero la crisis económica había demorado los plazos.

El Gobierno sostiene que la concesión permitirá mejorar la infraestructura sin aportes públicos. Sin embargo, vecinos, productores y transportistas advierten desde hace años el deterioro de numerosos corredores y reclaman inversiones urgentes ante el aumento de siniestros viales.

Un modelo que tiene antecedentes

La iniciativa retoma un esquema similar al de los años 90, durante la gestión de Carlos Menem, cuando se privatizaron unos 8.000 kilómetros mediante peajes destinados al mantenimiento. Ese sistema fue modificado al año siguiente y nuevamente en 2003 debido al malestar de los usuarios por los escasos beneficios obtenidos.

Con esta nueva etapa, el Gobierno de Javier Milei busca avanzar sobre los tramos que concentran el 80% del tránsito nacional, en un contexto marcado por la paralización generalizada de la obra pública y las crecientes quejas por el estado de las rutas.