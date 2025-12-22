El Gobierno nacional lanzó oficialmente la licitación para concesionar el predio de Tecnópolis, ubicado en Villa Martelli, con el objetivo de dejar de financiar uno de los espacios más deficitarios del Estado y avanzar en un esquema de gestión público-privado. El proceso está a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y prevé una concesión por 25 años.

La convocatoria corresponde al Concurso Público Nacional N° 392-0006-CPU25 e incluye la concesión de uso y explotación de un predio de más de 509 mil metros cuadrados. Según se informó, la medida se enmarca en el plan de racionalización de recursos públicos y en el compromiso del Gobierno con el déficit cero.

Desde la Secretaría de Cultura señalaron que Tecnópolis arrastraba una situación crítica: una deuda superior a los 4.800 millones de pesos, faltantes de equipamiento por más de 550 millones —con denuncias judiciales en trámite— y altos costos de mantenimiento que eran cubiertos exclusivamente por el Estado, con baja utilización del espacio.

A partir de diciembre de 2023 comenzó un proceso de ordenamiento que redujo más del 30% del personal y permitió implementar un esquema mixto de funcionamiento. Gracias a ese cambio, el predio pasó de generar gastos a recaudar: 600 millones de pesos en 2024 y más de 2.400 millones en lo que va de 2025, con una proyección cercana a los 2.750 millones para fin de año.

El pliego establece un canon mensual inicial de 611 millones de pesos y un seguro contra incendios por 60.000 millones para proteger el patrimonio estatal. Además, garantiza que Tecnópolis mantenga su perfil cultural, educativo y recreativo, incorporando inversión privada para su desarrollo. La licitación se realizará a través del sistema COMPR.AR y el concesionario deberá asumir el control del predio a partir del 1° de julio de 2026.

