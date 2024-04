El Gobierno nacional avanzará fuertemente esta semana para frenar el aumento de las empresas de medicina prepaga, yendo a la Justicia y denunciando la cartelización del sector, apuntando especialmente al empresario Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical Group.

En la administración de Javier Milei se están definiendo dos medidas que saldrán en los próximos días. Una, por el lado de la cartelización y la otra por el abuso de precios por posición dominante en el mercado.

Todo esto lo trabajan desde Economía, la Secretaría de Comercio -que depende de Economía-, la Superintendencia de Servicios de Salud y acordes a las indicaciones de la Casa Rosada, con base en la Jefatura de Gabinete.

La semana pasada -como parte de estas medidas- se intimó a las prepagas a que presenten los planes que ofrecen y los valores de las cuotas vigentes. Milei los había eximido de esta exigencia, que venía del gobierno anterior. Pero ante las subas que consideran desmedidas, volvieron a implementarlas. Y, aseguran en el Gobierno, las empresas están cumpliendo.

En principio, el Poder Ejecutivo pretende que las compañías de servicios médicos congelen sus tarifas por al menos dos meses para amortiguar el impacto en la inflación.

El paquete de denuncias se da luego de que Luis Caputo, el ministro de Economía, cargara contra las prepagas por la aplicación de numerosas alzas desde que el Gobierno de Javier desregulara las tarifas del sector en diciembre.

En promedio, los precios treparon hasta 154% en lo que va de 2024: 40% en enero, 27% en febrero, 20% en marzo, y hasta 19% en abril, según las distintas empresas. Esto es, tres veces por encima de la inflación del período, que rondará el 50% en el acumulado enero-marzo, según estimaciones de Economía.

“Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros desde el Gobierno vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”, afirmó el ministro en un mensaje en su cuenta personal de X (ex Twitter).

Fue la segunda vez que Caputo cargó contra las prepagas. En una entrevista reciente había afirmado que a las compañías “se les fue la mano con los aumentos” que les aplicaron a los afiliados. “Se les recontra fue la mano, yo me enojo. Es un claro caso. De eso se trata también la batalla cultural, no es sólo un tema económico. No alcanza con el voto (para el cambio). Cien años después de hacer las cosas mal, es natural que pensemos que nos va a ir mal. Pero todos tenemos que cambiar algo”, sostuvo.

Lo que ve la Casa Rosada es que el problema que hoy existe en el sector es que hay un actor importante dentro del mercado que es Claudio Belocopitt, que tiene alineados a todos los demás integrantes del rubro y que es el quien coordinaría una presunta “cartelización” y el abuso de precios que ha generado múltiples denuncias de afiliados a título personal ante la Justicia.

Para el Gobierno de Milei, Belocopitt era socio del gobierno anterior (fundamentalmente con Sergio Massa), con quien acordó congelamientos de cuotas a cambio de subsidios que habría cobrado durante la pandemia (ATP y REPRO) al mismo tiempo que expandía su negocio ya que compró el Instituto Cardiovascular y parte de Medicus, otra empresa de medicina prepaga.

El Gobierno considera a Belocopitt un “usurero de la salud”, según señalan fuentes oficiales al tanto de las denuncias por efectuar. Y consideran que hizo negocios en el peor momento de la salud para todos los argentinos, que fue la pandemia. “Maneja su empresa como una financiera sanitaria”, afirman los funcionarios que avanzan con las medidas para frenar los aumentos.

El Gobierno lo apunta como el autor material e intelectual de toda la jugada de los últimos meses que generó aumentos en las cuotas de los afiliados por el doble de la inflación de este primer trimestre.

La semana pasada, y tras la declaración de Caputo, las prepagas pidieron mantener una reunión para poder dirimir las cuestiones de precios y el impacto en la cuota de los asociados.

“Las empresas de medicina prepaga no son formadoras de precios. En todo caso el impacto de la inflación del país cruza transversalmente todos nuestros costos, de la misma forma que impacta sobre cada familia argentina”, argumentaron las cámaras en un comunicado firmado por CIMARA, ADEMP y CEMPRA.

Fuente: Clarín