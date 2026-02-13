La definición se conoció un día después de que la Casa Rosada lograra dos avances legislativos clave en la Cámara de Diputados.

El Gobierno nacional decidió incorporar un proyecto de ley sobre financiamiento universitario al temario de las actuales sesiones extraordinarias del Congreso. La iniciativa será debatida en el Congreso en un contexto de alta sensibilidad social y reclamos del sector académico por mayores recursos para las casas de estudio públicas.

La definición se conoció un día después de que la Casa Rosada lograra dos avances legislativos clave en la Cámara de Diputados: la media sanción de la Reforma Penal Juvenil y el aval al acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Con este nuevo proyecto, el oficialismo amplía la agenda legislativa y suma un tema que ha generado movilizaciones y pronunciamientos de rectores, docentes y estudiantes en todo el país.

El debate por el financiamiento universitario cobró fuerza en las últimas semanas, en medio de cuestionamientos sobre el presupuesto destinado a las universidades nacionales y advertencias acerca del impacto de la inflación en su funcionamiento. Desde distintos sectores académicos sostienen que los recursos actuales resultan insuficientes para garantizar el normal desarrollo de las actividades educativas, científicas y administrativas.

En ese marco, la inclusión del proyecto en extraordinarias abre una instancia de discusión política que se anticipa intensa. La iniciativa deberá atravesar el tratamiento en comisiones y luego llegar al recinto para su votación, en un escenario donde el oficialismo necesitará construir consensos para avanzar.

Por el momento no trascendieron los detalles del texto que será enviado al Congreso ni el alcance específico de las partidas presupuestarias contempladas.

Se espera que en los próximos días el Poder Ejecutivo formalice el envío del proyecto y se definan las fechas de debate en comisiones, lo que marcará el inicio de una nueva etapa en la discusión por el presupuesto universitario.