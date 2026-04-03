El Gobierno nacional avanza en la elaboración de un proyecto de ley que busca introducir cambios en el Código Penal, con el objetivo de incorporar nuevas modalidades delictivas y aumentar las penas en distintos casos. La propuesta funcionará como un paso previo a una reforma más amplia del sistema penal.

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Entre los principales puntos, se prevé tipificar prácticas delictivas que hoy no tienen una figura específica, como los robos mediante engaño con sustancias, conocidos popularmente como “viudas negras”, que pasarían a ser considerados robos agravados con penas más severas.

También se incorporan figuras vinculadas a hechos frecuentes en zonas urbanas, como los asaltos cometidos por delincuentes en motocicleta y los ataques en entradas o salidas de viviendas y entidades bancarias, con escalas penales que podrían ir de los 2 a los 12 años, según el caso.

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El proyecto incluye además cambios en otras áreas, como el endurecimiento de penas para estafas piramidales y delitos vinculados a la trata o al ingreso irregular de personas al país, con agravantes cuando haya violencia o engaño.

En paralelo, la iniciativa contempla sanciones más duras para conductas como las picadas ilegales, el ingreso de armas a cárceles y delitos contra menores, con el foco puesto en ampliar el alcance penal y actualizar la legislación frente a nuevas formas de criminalidad.

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El oficialismo busca avanzar con este paquete en el Congreso en el corto plazo, mientras continúa trabajando en una reforma integral del Código Penal.