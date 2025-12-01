El Gobierno nacional avanzará en una profunda reforma del Código Penal con el objetivo de declarar imprescriptibles los delitos de corrupción. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, forma parte del proyecto de modernización del Código cuyos lineamientos fueron elaborados por una comisión de juristas encabezada por el juez Mariano Borinsky.

Según trascendió, el texto propone elevar las penas para los delitos más frecuentes en funcionarios públicos: el enriquecimiento ilícito pasaría a tener una pena máxima de 15 años, mientras que el delito de coimas alcanzaría los 10 años. La medida apunta, según explicaron fuentes oficiales, a garantizar que los casos de corrupción no queden impunes por el paso del tiempo.

La reforma, sin embargo, no tendrá carácter retroactivo. De esta manera, los procesos judiciales en curso y los hechos ocurridos antes de la implementación del nuevo Código no se verán alcanzados por el cambio, lo que evita conflictos de constitucionalidad pero alimenta el debate político.

Además de los delitos contra la administración pública, el proyecto endurece las penas para homicidios, robos, usurpaciones, trata de personas, terrorismo, narcotráfico y delitos sexuales. También incorpora figuras nuevas como el stealthing y la pornovenganza, con condenas más severas y criterios de valoración actualizados.

Otro de los puntos centrales es la limitación de las liberaciones anticipadas: el texto busca reducir beneficios y asegurar un mayor cumplimiento efectivo de las penas, especialmente en delitos graves. Según el Gobierno, esto apunta a “recuperar previsibilidad y orden en el sistema penal”.

La discusión legislativa del nuevo Código Penal se espera para las próximas semanas y aparece como uno de los debates clave de la agenda judicial y política del oficialismo para 2026.

Fuente: Radio Mitre