La iniciativa generó un intenso debate político y sindical, al tiempo que desde el oficialismo promueven la idea de que la normativa representará un “ahorro futuro” para las empresas y una herramienta para dinamizar el mercado laboral.

Aunque aún resta que se conozca el texto completo en detalle, diversos elementos de la reforma trascendieron en los últimos meses. Entre los puntos más destacados se encuentran:

Formalización de prácticas habituales: el proyecto busca consolidar en la ley prácticas que ya se dan en el mercado laboral, lo que, según asesores legales, reduce riesgos para las empresas y aporta mayor previsibilidad jurídica.

Fondo de asistencia laboral para indemnizaciones: la reforma propone la creación de un fondo obligatorio al que las empresas aportarían un 3 % de la masa salarial, destinado a cubrir indemnizaciones por despido. Esto modifica el esquema tradicional y trasladaría en parte la responsabilidad financiera hacia aportes preventivos, lo que podría liberar recursos futuros.

Redefinición de cargas patronales: para compensar ese aporte al fondo, está previsto que las empresas queden eximidas de un equivalente 3 % de otras contribuciones patronales, reduciendo así el costo indirecto de mantener empleados.

Flexibilización de condiciones laborales: otras fuentes señalan que se proyectan cambios como salarios dinámicos vinculados a productividad, apertura a convenios por empresa y ajustes a las indemnizaciones tradicionales, todo orientado a hacer más “flexible” el mercado laboral.

Aplicación a contratos vigentes: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aclaró que, de aprobarse, la reforma alcanzaría tanto a nuevos contratos como a los vigentes, modificando alrededor de 57 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y eliminando otros nueve.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Diego Santilli, destacó en los medios que la reforma es “una ley superadora” que busca generar trabajo formal y reducir impuestos. Además, aseguró que “la prioridad es la reforma laboral”.

Las autoridades argumentan que un régimen más claro y “actualizado” permitiría atraer inversiones y fortalecer la empleabilidad en un país que durante años ha registrado niveles altos de informalidad.

Pese a lo que sostienen desde el oficialísimo, la propuesta enfrenta resistencia de sectores sindicales y organizaciones de trabajadores, que advierten sobre el riesgo de precarización y pérdida de derechos.

Con el proyecto en agenda y un debate parlamentario que se anticipa intenso, la reforma laboral se perfila como uno de los temas centrales del año legislativo. El oficialismo confía en su aprobación, mientras la oposición y los sindicatos ya marcan su postura crítica y anuncian medidas de presión si la ley se tramita en los términos planteados.

En las próximas semanas, la discusión se trasladará al recinto del Senado y luego a la Cámara de Diputados, donde se medirán las visiones sobre cómo equilibrar la flexibilidad para las empresas con la protección de los derechos laborales en Argentina.