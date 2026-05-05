El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para reformar el régimen de Zona Fría y restringir los subsidios al gas, eliminando el beneficio en gran parte de las zonas incorporadas en 2022 y condicionándolo a criterios socioeconómicos, con la firma del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

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La iniciativa establece que los usuarios incorporados por la ampliación de la Ley 27.637 perderán la bonificación universal del 50% sobre el precio del gas y solo podrán acceder a un subsidio si están inscriptos en el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y cumplen con el requisito de ingresos, que no debe superar tres Canastas Básicas Totales.

El cambio impactará en numerosos distritos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos General Pueyrredon, y en provincias como Catamarca, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán, donde los usuarios que superen el umbral de ingresos dejarán de recibir cualquier tipo de subsidio.

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En contraste, las zonas históricamente incluidas en el régimen -la Patagonia, el departamento de Malargüe y la Puna- mantendrán la bonificación plena del 50% sin condicionamientos de ingresos para usuarios residenciales.

El Gobierno fundamenta la medida en la falta de recursos del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, financiado mediante un recargo del 7,5% sobre el precio del gas, que actualmente resulta insuficiente para sostener el esquema vigente.

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El proyecto también introduce modificaciones en la cadena de pagos, estableciendo que las compensaciones serán abonadas directamente a los productores de gas, quienes pasarán a actuar como agentes de percepción del recargo, con obligación de declarar e ingresar los fondos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La vigencia del régimen se extendería hasta el 31 de diciembre de 2031.

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Además, se prevé la exención del recargo para exportaciones de gas natural y gas natural licuado, así como para el gas importado y regasificado.

En paralelo, la iniciativa aborda la deuda del Mercado Eléctrico Mayorista, habilitando mecanismos de compensación entre distribuidoras y la empresa administradora del sistema, y establece que el Estado nacional no asumirá responsabilidades sobre las distribuidoras provinciales o municipales.

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El proyecto también prorroga beneficios impositivos para energías renovables hasta 2045 y elimina regímenes de incentivo a la producción hidrocarburífera, manteniendo únicamente los derechos adquiridos por proyectos ya aprobados.

Fuente: con información de Infobae