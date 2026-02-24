La iniciativa fue incorporada al sitio oficial de la Jefatura de Gabinete de Ministros dentro del portal de Transparencia Tributaria Municipal, una plataforma que desde diciembre pasado releva y compara la carga impositiva en los municipios argentinos. A partir de ahora, además de consultar qué tributos cobra cada distrito, cualquier contribuyente podrá reportar ante Nación las tasas que perciba como desproporcionadas.

En su cuenta de X, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, difundió el nuevo mecanismo y lo calificó como una herramienta para fortalecer la transparencia fiscal. “Además de consultar las tasas que te cobra tu municipio, ahora vas a poder reportarlas. Que nadie se quede con lo que es tuyo”, sostuvo el funcionario al comunicar el lanzamiento.

La plataforma oficial ofrece un formulario en el que el usuario debe ingresar datos como su correo electrónico, la provincia y municipio de residencia, el nombre del tributo, la descripción de la situación denunciada, la alícuota reportada y, si corresponde, la verificación mediante ordenanza o boleta.

Además, el portal distingue varias categorías de tasas, entre ellas la tasa vial, la que grava a entidades financieras y tributos vinculados a actividades productivas e industria. La base de datos se actualizó con datos oficiales recopilados hasta marzo de 2025, aunque quedará abierta a nuevas aportaciones a medida que los municipios informen modificaciones.

La puesta en marcha del mecanismo se da en medio de una creciente disputa entre el Gobierno y varios intendentes, especialmente de la provincia de Buenos Aires, por lo que el Ejecutivo considera una presión fiscal excesiva a nivel local. Según los datos oficiales, algunos distritos aplican tasas sobre ingresos brutos por encima del 6%, como ocurre en Lanús, mientras que otros, como Quilmes y Pilar, también figuran con alícuotas elevadas en determinados rubros.

El lanzamiento de este mecanismo no solo reavivó un debate sobre la presión tributaria local, sino que también vuelve a poner en agenda la relación entre el Gobierno nacional y los gobiernos municipales. La herramienta, por un lado, promete mayor control y transparencia sobre las tasas que pagan los contribuyentes; por el otro, plantea tensiones respecto de la autonomía fiscal de los municipios y las políticas de recaudación local.