La medida fue oficializada a través de la Resolución 79/2026 de la Secretaría de Energía, que actualiza los parámetros de calidad de los combustibles y habilita a las refinadoras a incorporar, de manera voluntaria, hasta un 15% de bioetanol en la mezcla.

Ads

Según se explicó oficialmente, la decisión no modifica el corte obligatorio vigente ni impone nuevas exigencias a las empresas, sino que otorga mayor flexibilidad para definir la composición de las naftas.

Para hacer posible esta mayor proporción de biocombustible, el Gobierno elevó el límite máximo de oxígeno permitido en las naftas hasta el 5,6%. Este ajuste es clave, ya que el contenido de oxígeno está directamente vinculado al porcentaje de bioetanol en la mezcla.

Ads

De esta manera, las refinadoras podrán reducir la participación de componentes derivados del petróleo y reemplazarlos parcialmente por bioetanol, un recurso que se produce a nivel local.

La medida se enmarca en un escenario de volatilidad internacional, con subas recientes en el precio del crudo impulsadas por conflictos geopolíticos, que ya tuvieron impacto en los surtidores argentinos.

Ads

Desde el Ejecutivo señalaron que la iniciativa busca “amortiguar eventuales subas” en el precio final de los combustibles y proteger a los consumidores.

Por otra parte, la normativa aclara que no habrá cambios en el régimen del biodiesel para el gasoil, que ya contempla mezclas de hasta el 20%.

La decisión llega luego de incrementos significativos en marzo y forma parte de una estrategia más amplia para dar mayor previsibilidad al mercado de combustibles.