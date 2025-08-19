La Secretaría de Transporte señaló que la normativa unifica criterios para todas las categorías de bitrenes y permitirá que estas unidades de gran porte circulen por el 100% de la red vial, con excepción de curvas montañosas o puentes con restricciones técnicas específicas.

“Se trata de un esquema más simple y flexible, que mejora la previsibilidad normativa y reduce costos innecesarios para las empresas”, explicó el comunicado oficial.

Sin embargo, la decisión generó fuertes críticas desde la Provincia de Buenos Aires. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la medida “pone en riesgo a quienes circulan por rutas nacionales que están completamente abandonadas”.

Además, señaló que “el exceso de peso deteriora la cinta asfáltica, los bitrenes necesitan mayor distancia de frenado y no doblan igual que un camión convencional. Es una bomba a punto de estallar”.

Por su parte, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió la iniciativa y afirmó que el régimen anterior era “incomprensible”. “A partir de ahora los bitrenes podrán transitar libremente, sin permisos innecesarios, salvo en unos pocos tramos con curvas muy pronunciadas. Esto permitirá bajar los costos de la logística y mejorar la competitividad”, aseguró.

La discusión sobre la circulación de bitrenes reabre un debate recurrente: mientras Nación prioriza la desregulación para favorecer la productividad, la Provincia insiste en que la falta de mantenimiento de la red vial convierte esta decisión en un riesgo para la seguridad vial.

Fuente: Dib