La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se reunió hoy en Casa Rosada con los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, a quienes les anunció la firma de un decreto que habilitará a algunas provincias a avanzar en obras de infraestructura vial mediante inversiones privadas.

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Del encuentro participaron también el ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem. No estuvo presente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según se informó oficialmente, la iniciativa permitirá que las provincias ejecuten obras en tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios, a partir de esquemas de financiamiento con participación privada.

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“Durante la reunión, los funcionarios y los mandatarios provinciales conversaron sobre la agenda conjunta que comparten las provincias y la Nación. Entre otros temas de gestión, el Gobierno les confirmó a los gobernadores que avanzará con un decreto para que algunas provincias puedan, mediante inversiones privadas, avanzar con la realización de obras de infraestructura en los tramos de rutas nacionales que se encuentran dentro del territorio de esas provincias”, señala el comunicado difundido tras el encuentro.

En ese marco, Frigerio y Cornejo “ratificaron el rumbo del Gobierno y el acompañamiento de dichas provincias, además de destacar el trabajo conjunto que ambos llevan adelante con el Gobierno Nacional”.

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El anuncio se da en un contexto de crecientes reclamos por la paralización de la obra pública. Hoy, intendentes peronistas se movilizaron con el respaldo del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para exigir la reactivación de proyectos de infraestructura, en medio de cuestionamientos a la política oficial en la materia.

Fuente: con información de Noticias Argentinas