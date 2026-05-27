Se formalizó este miércoles la recompra de Letras Intransferibles en poder del Banco Central por un total de $18,4 billones, en una operación que apunta a fortalecer el balance de la autoridad monetaria.

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La medida quedó establecida mediante la Resolución Conjunta 27/2026 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada en el Boletín Oficial. Allí se dispuso el rescate de distintos instrumentos de deuda emitidos por el Tesoro y que estaban en manos del Banco Central.

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La operación se concretó luego de que la semana pasada el Banco Central girara utilidades al Tesoro por $24,5 billones. De ese total, $18,4 billones fueron destinados específicamente a esta recompra, mientras que el resto quedó depositado en la cuenta oficial para afrontar compromisos financieros y vencimientos de deuda.

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Según se detalla en la normativa, el procedimiento tomó como referencia “la letra de vencimiento más cercano y sus subsiguientes en orden cronológico”. Entre los instrumentos alcanzados aparecen títulos con vencimientos previstos entre 2029 y 2032.

Además, el texto oficial indicó que para establecer el valor de recompra se consideraron “los valores existentes en los mercados”, en línea con la estrategia del Gobierno para avanzar en el reordenamiento financiero del Banco Central.

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La administración nacional viene impulsando distintas medidas orientadas a reducir pasivos y mejorar la hoja de balance de la entidad monetaria, en medio de un contexto marcado por la necesidad de consolidar reservas y sostener el programa económico.

Fuente: NA