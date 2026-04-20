El Gobierno nacional avanzó con un nuevo esquema de subsidios energéticos y definió la asistencia para usuarios de garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP). La medida establece un reintegro de $9.593 por cada garrafa de 10 kilos, destinado a hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural.

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La iniciativa fue reglamentada a través de una disposición oficial y se enmarca en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. Para acceder, los usuarios deberán inscribirse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), donde se conformará el padrón de beneficiarios. El esquema contempla el reintegro de hasta dos garrafas mensuales entre abril y septiembre, y de una durante el resto del año.

El monto fijado podrá actualizarse de manera periódica según la variación en los costos del butano y otros factores definidos por la Secretaría de Energía. En tanto, el pago se realizará mediante transferencia bancaria o billetera virtual, a partir de los datos que declare cada beneficiario al momento de la inscripción.

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Desde el Ejecutivo señalaron que este sistema reemplazará al Programa Hogar. En ese sentido, quienes ya eran beneficiarios contarán con un plazo de seis meses para inscribirse en el nuevo registro, manteniendo la asistencia durante la transición. Una vez finalizado ese período, el programa anterior será dado de baja.

Además, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aportará información para evaluar la inclusión de usuarios en el nuevo régimen, que apunta a focalizar los subsidios en los sectores que más lo necesitan.

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